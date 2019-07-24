Смартфоны Samsung Galaxy Note10 и Note10+ полностью рассекречены

2019-07-24, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy Note10; [130]
Сетевые источники полностью рассекретили дизайн и характеристики смартфонов Samsung Galaxy Note10 и Galaxy Note10+, которые будут представлены лишь через две недели. Итак, смартфоны получат 6,3- и 6,8-дюймвые SuperAMOLED-дисплеи с разрешением 2280:1080 пикселей и 3040:1440 пикселей, соответственно, поддержкой HDR 10+, стеклом Gorilla Glass 6 и защитой глаз в виде синего фильтра, подэкранный дактилоскоп, фирменный чипсет Exynos 9825 и Snapdragon 855 в зависимости от региона, Android 9.0 Pie с интерфейсом OneUI, 8 ГБ ОЗУ и 256 флеш-памяти UFS 3.0 у младшей модели, 12 ГБ ОЗУ, 256/512ГБ/1 ТБ флеш-памяти слот для карт памяти microSD в старшей модели.

Также сообщается о фронтальной камере с датчиком Dual Pixel разрешением 10 Мп и объективом с диафрагмой F/2,2, автофокусировкой, вспышкой и поддержкой HDR 10+. Samsung Galaxy Note10 получит тройную камеру с главным датчиком Dual Pixel на 12 Мп и объективом с переменной диафрагмой F/1,5 и F/2,4, сверхширокоугольным модулем на 16 Мп и 12 Мп модулем с оптическим зумом. Galaxy Note10+ будет дополнен модулем 3D ToF. Оба смартфона смогут записывать видео в 4K с частотой 60 к/с. Младшей модели достанется аккумулятор на 3500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 25 Вт и индукционной на 12 Вт, а старшая – аккумулятор на 4300 мАч с 45 Вт быстрой и 25 Вт беспроводной зарядкой. Galaxy Note10 будет стоить от 1000 евро, Galaxy Note10+ – от 1150 евро.


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