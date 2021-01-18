Смартфоны Samsung Galaxy S20 сняты с производства

Почти сразу после презентации флагманских смартфонов Galaxy S21 компания Samsung прекратила производство моделей предыдущего поколения Galaxy S20. Смартфоны уже недоступны в большинстве стран, а в других они будут продаваться вплоть до оскудения складских запасов. При этом, относительно новый Galaxy S20 FE должен быть доступен для покупки.

Напомним, что выпущенный в феврале прошлого года Samsung Galaxy S20 получил 6,2-дюймовый SuperAMOLED-дисплей с разрешением Quad HD+, частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+, 7-нанометровую восьмиядерную платформу Exynos 990 или Snapdragon 865, 12 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флеш-памяти, а также квадрокамеру с главным модулем на 64 Мп и оптической стабилизацией изображения, 12 Мп сверхширокоугольным модулем, 12 Мп модулем с 3-кратным оптическим зумом и стабилизатором, а также камерой 3D ToF.