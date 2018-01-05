Смартфоны Sony Xperia XA2, XA2 Ultra и L2 засветились на рендерах

Авторитетный искатель утечек Эван Бласс (@evleaks) опубликовал пресс-рендеры смартфонов Sony Xperia XA, XA Ultra и Xperia L, которые еще не были представлен официально. Судя по всему, главной фишкой дизайна станет сканер отпечатков пальцев на задней панели. Согласно бенчмарку GFXBench , Sony Xperia XA2 получит 5,2-дюймовый Full HD-экран, процессор Snapdragon 630, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, 23-Мп основную и 8-Мп фронтальную камеры, Android Oreo и модуль NFC. Смартфон будет доступен в чёрном, серебристом, розовом и голубом цветах.

Смартфону Xperia XA2 Ultra прочат 6-дюймовый Full HD-дисплей, процессор Snapdragon 630, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, 23 Мп основную камеру, двойную фронтальную камеру с главным модулем на 16 Мп, предустановленную Android Oreo и модуль NFC. Аппарат выйдет в чёрной, серебристой, золотистой и светло-фиолетовой расцветках.