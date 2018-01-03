Смартфоны Sony Xperia XA2 и XA2 Ultra засветились на 3D-рендерах

Вездесущий искатель утечек @OnLeaks опубликовал CAD-рендеры смартфонов Xperia XA2 (H4133) и Xperia XA2 Ultra (H4233), которые еще не были представлены официально. Новая утечка подтверждает предыдущие: смартфоны получат скругленные боковые грани, сканер отпечатка пальца под объективом камеры, расположенной в центре, а версию Ultra оснастят двойной фронтальной камерой.

Если верить источнику, Xperia XA2 оснастят 5,2-дюймовым дисплеем, процессором Snapdragon 630, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, 21-Мп основной и 8-Мп фронтальной камерами, NFC, интерфейсом USB-C и операционной системой Android Oreo. Старшую модель оснастят 6-дюймовым дисплеем, 4/64 ГБ памяти, а также двойной фронтальной камерой. Размеры устройств составляют 141,6:70,4:9,6 мм и 162,5:80:9,5 мм. Официальный анонс смартфонов ожидается на выставке CES 2018, которая пройдет в Лас-Вегасе с 9 по 12 января.