Смартфоны Sony Xperia Z5 не защитят от Чипапокалипсиса

Пока все производители стремятся как можно быстрее выпустить патчи уязвимостей Meltdown и Spectre, которым подвержено большинство современных процессоров, компания Sony не поддается панике. Один из владельцев смартфона Xperia Z5 Premium спросил у представителей японского гиганта, когда его устройство получит защиту от Чипоапокалипсиса. Производитель заявил, что пользователи его смартфонов сами способны защитить себя, устанавливая только надёжные приложения из авторитетных магазинов и обновляя их до последних версий. А ведь и правда – Meltdown и Spectre требует исполнения вредоносного кода на смартфоне, что невозможно, если пользователь соблюдает самые простые правила безопасности.