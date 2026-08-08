Смартфоны TCL P80 и P80 Pro показали на рендерах

Авторитетный инсайдер Роланд Квандт опубликовал качественные изображения и подробности о смартфонах TCL P80 и P80 Pro, которые будут представлены в Европе в ближайшее время. Итак, базовую модель оснастят однокристальной системой MediaTek Dimensity 7300 Elite, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 32 Мп и батареей ёмкостью 5000 мАч. Старшая модель будет отличаться 6,83-дюймовым OLED-экраном Nxtpaper с разрешением 2766:1280 точек, более производительным процессором MediaTek Dimensity 7400 Elite и аккумулятором ёмкостью 5800 мАч. Ориентировочная цена смартфонов составляет 300 и 350 евро соответственно.