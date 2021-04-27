Смартфоны Vivo V21 и V21e запущены в Малайзии

Компания Vivo представила в Малайзии свои смартфоны среднего класса серии V21. В эту серию входят следующие модели смартфонов: Vivo V21, V21 5G и V21e.

Все три модели оснащены системой с тройной задней камерой, выделенной основной камерой с 64-мегапиксельной камерой с поддержкой OIS. Каждый смартфон оснащен сверхширокоугольной камерой на 8 Мп и настройкой макросъемки на 2 Мп. Передние и задние камеры позволяют делать снимки с разделением экрана.

Смартфоны V21 и V21 5G работают на процессоре MediaTek Dimensity 800U в паре до 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. А смартфон V21e свою очередь работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 720G.

V21 и V21 5G предлагают 44-мегапиксельную селфи-камеру с возможностями автофокусировки и доп. функции OIS и EIS, обеспечивающие высокое качество вывода при просмотре видео через устройство. Дисплей способен отображать видео 4K и частоту обновления 90 Гц. Двойная светодиодная вспышка на обоих устройствах работает вместе с селфи-камерой OIS для отличного качества изображения. Светодиод также помогает создавать отличные фото и видео в темноте в сочетании с режимом ночного портрета AI. Режим автофокуса, присутствующий в моделях, также является нововведением, которого нет даже в некоторых моделях высокого класса.

Цены:

Vivo V21 ~ 390 долларов США

V21e ~ 293 доллара США

Vivo V21 5G - не будет выпущен в Малайзии

Смартфон Vivo V21e поставляется с фронтальной камерой на 44 Мп с возможностью автофокусировки и отсутствием оптической стабилизации изображения. Двойная светодиодная вспышка отсутствует в V21e, но есть режимы Night Portrait и Super Night Selfie. Каждый из трех смартфонов Vivo оснащен батареей емкостью 4000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.