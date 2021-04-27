Смартфоны Vivo V21 и V21e запущены в Малайзии

Компания Vivo представила в Малайзии свои смартфоны среднего класса серии V21. В эту серию входят следующие модели смартфонов: Vivo V21, V21 5G и V21e.

Все три модели оснащены системой с тройной задней камерой, выделенной основной камерой с 64-мегапиксельной камерой с поддержкой OIS. Каждый смартфон оснащен сверхширокоугольной камерой на 8 Мп и настройкой макросъемки на 2 Мп. Передние и задние камеры позволяют делать снимки с разделением экрана.

Смартфоны V21 и V21 5G работают на процессоре MediaTek Dimensity 800U в паре до 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. А смартфон V21e свою очередь работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 720G.

V21 и V21 5G предлагают 44-мегапиксельную селфи-камеру с возможностями автофокусировки и доп. функции OIS и EIS, обеспечивающие высокое качество вывода при просмотре видео через устройство. Дисплей способен отображать видео 4K и частоту обновления 90 Гц. Двойная светодиодная вспышка на обоих устройствах работает вместе с селфи-камерой OIS для отличного качества изображения. Светодиод также помогает создавать отличные фото и видео в темноте в сочетании с режимом ночного портрета AI. Режим автофокуса, присутствующий в моделях, также является нововведением, которого нет даже в некоторых моделях высокого класса.

Смартфон Vivo V21e поставляется с фронтальной камерой на 44 Мп с возможностью автофокусировки и отсутствием оптической стабилизации изображения. Двойная светодиодная вспышка отсутствует в V21e, но есть режимы Night Portrait и Super Night Selfie. Каждый из трех смартфонов Vivo оснащен батареей емкостью 4000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

Цены:

  • Vivo V21 ~ 390 долларов США
  • V21e ~ 293 доллара США
  • Vivo V21 5G - не будет выпущен в Малайзии
Комментарии и отзывы Vivo V21
Новости:
Samsung вернула себе лидерство по продажам смартфонов в мире в феврале

Компании Samsung Electronics удалось вернуть себе лидирующие позиции по продажам смартфонов в мире в февр...
Смартфон Realme V13 получит 90-Гц дисплей

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Realme V13, официальная презентация которого запла...
ZTE Axon 30 Ultra готовится к релизу

Когда в этом месяце был анонсирован Axon 30 Ultra, производитель подтвердил, что флагман получит глобальн...
Lenovo Legion 2 Pro получит продвинутую систему охлаждения

Некоторое время назад инсайдеры сообщали информацию о том, что компания Lenovo планирует оборудовать свой...
Утечка спецификаций OPPO Reno6 5G

Китайский производитель смартфонов OPPO может выпустить серию смартфонов Reno6. Теперь в сети появились н...
Обзор Philips 242B9T. Монитор с мультитачОбзор Philips 242B9T. Монитор с мультитач
Обзор Polaris PWK 1759CGL. Электрический чайник с упрощенным заливанием водыОбзор Polaris PWK 1759CGL. Электрический чайник с упрощенным заливанием воды
Обзор MSI MPG Gungnir 100D. Корпус Midi-Tower с изображением драконаОбзор MSI MPG Gungnir 100D. Корпус Midi-Tower с изображением дракона
Обзор AeroCool Mirage L240. Недорогая система жидкостного охлажденияОбзор AeroCool Mirage L240. Недорогая система жидкостного охлаждения
Обзор OPPO Reno 5 4G 8/128GB. Среднебюджетник с NFC и быстрой зарядкой на 50 ВтОбзор OPPO Reno 5 4G 8/128GB. Среднебюджетник с NFC и быстрой зарядкой на 50 Вт
realme Buds Air 2 порадовали ценой и авт...
realme Buds Air 2 порадовали ценой и автКитайский производитель смартфонов Realme официально выпустил в Индии беспроводные наушники Realme Buds A...
Candy выпустила встраиваемые посудомоечн...
Candy выпустила встраиваемые посудомоечнCandy добавляет в свой ассортимент три встраиваемые посудомоечные машины шириной 45 см серии Brava. Три н...
Опубликована фотоподборка с камеры смарт...
Опубликована фотоподборка с камеры смартВчера компания Xiaomi опубликовала фотографии, сделанные на макро-модуль камеры смартфона Mi 11i, а уже с...
Объявлена дата выхода приключенческой иг...
Объявлена дата выхода приключенческой игEdge of Eternity долгое время находилась в раннем доступе Steam. И вот теперь, разработчик Midgar Studio ...
Обзор SVEN AP-U1001MV. Игровые наушники ...
Обзор SVEN AP-U1001MV. Игровые наушники Не так давно стартовали продажи игровых наушников SVEN AP-U1001MV с многоцветной подсветкой и микрофоном....
Европейский Redmi Note 9 подешевел до £1...
Европейский Redmi Note 9 подешевел до £1Британский Amazon снизил цену на популярный смартфон Redmi Note 9, который изначально стоил 179 фунтов ст...
Xiaomi представила интеллектуальную элек...
Xiaomi представила интеллектуальную элекКитайский производитель смартфонов Xiaomi выпустила удобную интеллектуальную электрическую плиту с пятили...
OPPO Find X3 c Snapdragon 870 замечен в ...
OPPO Find X3 c Snapdragon 870 замечен в Некоторое время в сеть попало несколько скриншотов, которые показали ключевые характеристики грядущего см...
В The Outer Worlds выйдет новое обновлен...
В The Outer Worlds выйдет новое обновленВ 2020 году издатель Obsidian выпустил The Outer Worlds с расширением «Peril on Gorgon». «Murder on Erida...
Redmi K40 Gaming Edition получит АКБ на...
Redmi K40 Gaming Edition получит АКБ наКомпания Redmi поделилась очередной порцией подробностей об игровом смартфоне Redmi K40 Gaming Edition, к...
Вышел новый патч Cyberpunk 2077 Hotfix 1...
Вышел новый патч Cyberpunk 2077 Hotfix 1С момента запуска игры CD Projekt RED выпустили немало обновлений и это не может не радовать. Говорит это...
Sony представила два новых устройства Xp...
Sony представила два новых устройства XpСмартфоны Sony Xperia 1 III и Xperia 5 III имеют много общего, но в целом модели получили много улучшений...
Обзор HIPER GSX-1000 Schubert. Игровые наушники с универсальным подключениемОбзор HIPER GSX-1000 Schubert. Игровые наушники с универсальным подключением
Обзор Philips Hue Bloom. Умный портативный светильникОбзор Philips Hue Bloom. Умный портативный светильник
Обзор HIPER LUCKY ZTX5 и HIPER LUCKY ZTX4. Детские беспроводные наушникиОбзор HIPER LUCKY ZTX5 и HIPER LUCKY ZTX4. Детские беспроводные наушники
Обзор Creative Sound Blaster JAM V2. Лучшие игровые беспроводные наушники до 5000Обзор Creative Sound Blaster JAM V2. Лучшие игровые беспроводные наушники до 5000
Обзор MSI MAG B560M MORTAR WIFI. Тесты материнской платыОбзор MSI MAG B560M MORTAR WIFI. Тесты материнской платы
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:

2006-2021 © MegaObzor