Смартфоны Xiaomi 17T и 17T Pro показали на пресс-рендерах

Компания Xiaomi опубликовала первые изображения смартфонов Xiaomi 17T и 17T Pro, которые будут представлены 28 мая. Судя по рендерам, смартфоны получат темно-синюю и сиреневую расцветки корпуса и квадратный блок тройной основной камеры с логотипом LEICA и светодиодной вспышкой.

Ранее сообщалось, что базовая модель получит 6,59-дюймовый экран с разрешением 1.5K и частотой обновления 144 Гц, 4-нанометровую однокристальную систему MediaTek Dimensity 8500 с максимальной частотой 3,4 ГГц и графикой Mali-G720 MP8, тыльную камеру с перископическим телеобъективом с 5-кратным оптическим зумом, АКБ ёмкостью 6500 мАч и поддержку 67-Вт зарядки. Xiaomi 17T Pro будет отличаться процессором MediaTek Dimensity 9500, 6,83-дюймовым OLED-дисплеем, аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, а также поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 50 Вт.