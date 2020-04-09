Смартфоны Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro выходят в Европе

Европейские магазины начали принимать предварительные заказы на флагманские смартфоны Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro, которые были представлены в Китае еще в феврале. Xiaomi Mi 10 с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти оценен в 799 евро, а Xiaomi Mi 10 Pro с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти обойдется в 999 евро. Поставки новинок стартуют 22 апреля.

Напомним, что Xiaomi Mi 10 Pro характеризуется 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, врезанной в экран фронтальной камерой на 20 Мп, квадрокамерой с главным датчиком разрешением 108 Мп, восьмиядерным процессором Snapdragon 865, 8 или 12 ГБ оперативной памяти нового поколения LPDDR5, 128 или 256 ГБ быстрой флэш-памяти UFS 3.0, а также батареей ёмкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 50 Вт.