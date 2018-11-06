Смартфоны Xiaomi Mi 8 и Mi Mix 3 обновились до Android 9.0 Pie

Компания Xiaomi начала распространение прошивки MIUI 10 (версия 8.11.5) на основе Android 9.0 Pie для флагманских смартфонов Xiaomi Mi 8 и Mi Mix 3. Сразу отметим, что речь идет о китайской версии, а глобальную по традиции придется немного подождать. Перед установкой Xiaomi рекомендует обновить все приложения, дабы избежать несовместимости и предупреждает о некорректной работе некоторых приложений и функций. Все недочеты производитель обещает исправить в грядущих апдейтах.

Напомним, что представленный пару недель назад флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 3 выполнен в форм-факторе слайдера. Новинку оснастили 6,39-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, занимающим 93,45% лицевой панели, топовым чипсетом Snapdragon 845, 6, 8 или 10 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой на 12 Мп, которая была оценена экспертами из DxOMark на 103 балла (уровень Samsung Galaxy Note 9 и Huawei P20), сдвоенной фронтальной камерой на 24 Мп(Sony IMX 576) и 2 Мп, расположенной в выдвигающемся модуле, аккумулятором на 3850 мАч с 10-ваттной беспроводной зарядкой, а также поддержкой сетей 5G.