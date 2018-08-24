Смартфоны Xiaomi Mi A2 и Mi A2 Lite вышли в России

2018-08-24, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Mi A2; [189]
Компания Xiaomi дала старт российским продажам смартфонов Xiaomi Mi A2 и Mi A2 Lite, которые работают на чистой операционной системе Android без фирменной оболочки MIUI. Речь идет об Android One на базе Android 8.1, который вскоре будет обновлен до Android 9 Pie. Xiaomi Mi A2 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти оценен в 21 990 рублей, а Xiaomi Mi A2 Lite с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти обойдется в 15 990 рублей.

Напомним, что Mi A2 оснащен 6-дюймовым Full HD+-дисплеем, чипсетом Snapdragon 660, 4-6 ГБ оперативной и 32-128 ГБ флэш-памяти, аккумулятором на 3010 мАч, двойной основной камерой на 20 и 12 Мп, а также фронтальной камерой на 20 Мп. Модель Mi A2 Lite оборудована 5,84 дюймовым экраном с «бровью», однокристальной системой Snapdragon 625, 3-4 ГБ оперативной и 32-64 ГБ флэш-памяти, двойной основной камерой на 12 Мп и 5 Мп, фронтальной камерой на 5 Мп и аккумулятором на 4000 мАч.

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