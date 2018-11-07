Смартфоны Xiaomi Mi Max 2 и Redmi Note 4 получили MIUI 10

Компания Xiaomi начала второй этап распространения стабильной прошивки MIUI 10, которая коснется 21 модели. В список вошли смартфоны Xiaomi Mi Max 2, Mi 4s, Mi 4c, Mi 5s, Mi 5s Plus, Mi Max, Mi 4, Mi Max Prime, Xiaomi Redmi 5A, Redmi 4, Redmi 4A, Redmi 4X, Redmi Note 5A, Redmi Note 4, Redmi Note 5A Prime, Redmi Note 4X (две версии), Xiaomi Redmi Note 4 (Mediatek), Redmi Pro, Mi Note 3 и Redmi 5 Plus. С учетом первого этапа, который стартовал в сентябре, уже 39 смартфонов Xiaomi имеют стабильную MIUI 10. Правда, во втором этапе речь идет о китайской версии, а глобальную придется немного подождать.

Напомним, что оболочка MIUI 10 привносит новый графический интерфейс, тесную интеграцию с системой искусственного интеллекта, новые сигналы вызова и звуки, а также оптимизацию для безрамочных смартфонов с соотношением сторон 18:9 и вырезом.