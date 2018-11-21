Смартфоны Xiaomi Redmi 6 Pro и Redmi 5 получили MIUI 10

Еще два смартфона компании Xiaomi получили стабильную версию прошивки MIUI 10. Это вышедший осенью Redmi 6 Pro и прошлогодний Redmi 5, работавший изначально на MIUI 9 с Android 7.1.2 Nougat. Прошивка для Redmi 6 Pro основана на операционной системе Android 8.1 Oreo и весит 609 МБ. Прошивка для Redmi 5 номером 10.1.2.0.NDAMIFI весит 348 МБ и по-прежнему основана на Android 7.1 Nougat. Отметим, что MIUI 10 несет в себе такие нововведения и улучшения, как жестовая полноэкранная навигация, оптимизированный интерфейс, звуки природы, а также портретный режим для смартфонов с одинарной камерой.