Смартфоны ZTE Blade V10 Vita и Blade V10 Vita показали на фото

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились фото и характеристики смартфонов ZTE Blade V10 и Blade V10 Vita, которые еще не были представлены официально. Судя по снимкам, обе модели получат дисплеи с каплевидным вырезом, старшая версия – сдвоенную камеру. ZTE Blade V10 Vita получит2 ГБ оперативной памяти, восьмиядерный чипсет Spreadtrum SC9863A с графическим ускорителем PowerVR GE8322, а также дисплей с разрешением 1520:720 пикселей. Дата выхода и ориентировочные цена смартфонов пока не сообщаются.