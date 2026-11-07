Смартфоны серии HONOR 700 уже доступны для предзаказа

Компания HONOR начала принимать заявки на покупку смартфонов HONOR 700 Pro, 700 и 700S на своем официально сайте. При этом дата официальной презентации пока еще не объявлена.

По предварительным данным, базовая модель получит 4-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, 6,57-дюймовый основной дисплей с разрешением 1,5K, дополнительный 1,72-дюймовый экран на задней панели, тройную тыльную с главным модулем на 200 Мп, аккумулятор ёмкостью около 9000 мАч. Старшая модель будет отличаться наличием перископического модуля разрешением 50 Мп и с 3-кратным оптическим приближением в составе основной камеры, поддержкой телеконвертера и 3-нанометровым процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5.