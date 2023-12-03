Смартфоны серии Honor 100 установили рекорд продаж

Компания Honor похвасталась успехами смартфонов Honor 100 и Honor 100 Pro, которые вчера стали доступны для покупки на китайском рынке. Утверждается, что новинки установили рекорд первого дня продаж среди всех смартфонов Honor. Отдельно отмечается, что продажи Honor 100 Pro выросли в пять раз, если сравнивать его с предыдущим поколением. Напомним, что в Поднебесной смартфоны оценены от 350 долларов и от 475 долларов соответственно.

Honor 100 Pro характеризуется двухцветной задней панелью, 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K, частотой обновления изображения 120 Гц, ШИМ-затемнением 3840 Гц, максимальной яркостью 2600 нит и подэкранным сканером отпечатков пальцев, сдвоенной фронтальной камерой с главным модулем на 50 Мп (датчик Sony IMX816 с автофокусировкой), тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (Sony IMX906 формата 1/1,56 дюйма и OIS), 12 Мп (сверхширик) и 32 Мп (портретный модуль), прошлогодним флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ОЗУ LPDDR5x, флеш-памятью UFS 4.0, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 66-Вт беспроводной зарядок, модемом 5G, а также поддержкой беспроводных сетей Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.
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