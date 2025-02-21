Смартфоны серии Honor 400 готовятся к релизу

Предполагается, что линейка смартфонов Honor 400 будет анонсирована примерно в середине текущего года, и, как ожидается, именно тогда компания официально представит смартфон Honor Magic V4. Более того, ранее в этом месяце инсайдер уже раскрыл информацию о мобильном процессоре устройств из линейки Honor 400, а сегодня появилась новая утечка из Китая, раскрывающая детали экранов. Honor 400, по всей видимости, получит 6,5-дюймовый экран с разрешением 1,5K с плоским дизайном. В то же время другая модель будет оснащена 6,78-дюймовым 1,5K экраном с дисплеем, изогнутым по краям, и симметричными рамками по всем четырём сторонам.

Обе модели будут иметь батареи на 7000 мАч или даже больше, а также будут работать на новом, ещё не представленном процессоре Snapdragon 7 Gen 4 от Qualcomm. Это не является такой уж неожиданностью для Honor 400, так как предыдущая модель Honor 300 использовала его предшественника. Кроме того, инсайдеры уверены, что топовый Honor 400 Pro будет оснащён процессором Snapdragon 8 Gen 3. Соответственно, скорее всего, на рынке появится новый игрок флагманского уровня. При этом пока что не совсем ясно, останется ли в арсенале бренда смартфон Honor 400 Mini или он получит другое имя. Интересно, что источник информации утверждает, что Honor также рассматривает возможность использования ещё более компактных экранов для этой линейки, начиная с 6,3 дюйма, что, видимо, становится новым трендом для китайских производителей смартфонов.
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