Смартфоны серии Infinix Note 50 выпустят 3 марта

Компания Infinix объявила, что смартфоны серии Note 50 будут представлены 3 марта в Индонезии. Судя по тизеру, одна из моделей получит основную камеру с четырьмя модулями и вспышкой. Напомним, что пока еще актуальный Infinix Note 40 5G характеризуется однокристальной системой MediaTek Dimensity 7020, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 512 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2436:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1300 нит, основной камерой с модулями на 108 Мп (поддержка OIS), 2 Мп (макро) и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 33-Вт проводной и беспроводной зарядкой MagCharge, стереодинамиками и модемом 5G.