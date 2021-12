Смартфоны серии Samsung Galaxy S22 будут оснащены One UI 4.1

Samsung выпустила новый пользовательский интерфейс One UI 4.0 на базе операционной системы Android 12. Теперь, согласно последнему отчету , южнокорейский гигант работает над новой версией своего пользовательского интерфейса - One UI 4.1, который будет выпущен с грядущими телефонами серии Samsung Galaxy S22.

Samsung One UI 4.1, который, как ожидается, станет небольшим обновлением, будет предустановлен на моделях Galaxy S22, S22 Plus и S22 Ultra. Сообщается, что компания также выпустит его для смартфонов серии Galaxy S предыдущего поколения. По словам модератора форума поддержки Samsung, обновление для смартфонов серии Galaxy S21 и Galaxy Note 20 будет выпущено вскоре после официального анонса или выпуска новой версии One UI.