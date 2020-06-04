Смартфоном Honor Play 4 Pro можно померить температуру

Один из недавно анонсированных смартфонов, Honor Play 4 Pro, доступен с инфракрасным датчиком температуры. Датчик температуры обычно звучит как нишевая функция смартфона, но в эпоху пандемии, когда высокая температура может быть признаком заболевания COVID-19, это может быть полезным.

Разработчики заявляют, что датчик работает при температурах от -20 градусов до 100 градусов Цельсия, что более чем достаточно для покрытия диапазона потенциальных температур человеческого тела.

Помимо этого стандартная модель получила процессор MediaTek Dimensity 800, от 6 ГБ ОЗУ и четыре основные камеры. Старшая модель Honor Play 4 Pro оснащена процессором Kirin 990 и 8 ГБ ОЗУ. Оба телефона поддерживают 5G и имеют дисплеи 1080p.

Honor Play 4 Pro с датчиком температуры оценен в $ 421, в то время как модель без датчика температуры будет стоить $ 407.
Комментарии и отзывы Honor Play 4 Pro
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