Смартфону Nokia 4 приписывают чипсет Snapdragon 450

Сетевые источники поделились информацией о смартфоне Nokia 4, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 450 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графическим ускорителем Adreno 506. Отметим, что чипсет поддерживает экраны с разрешением до 1920:1200 пикселей, а потому нам не стоит ждать полноформатного дизайна. Официальный анонс Nokia 4 ожидается на выставке MWC 2018, которая стартует 26 февраля. В рамках конгресса также должны показать смартфоны Nokia 7 Plus и Nokia 1.