Смартфону Xiaomi Mi Play 2 приписывают топовый процессор Snapdragon 855

Сетевые источники поделились информацией о смартфоне Xiaomi Mi Play 2, выход которого ожидается во втором или третьем квартале этого года. Смартфону приписывают топовый чипсет Snapdragon 855, при том что у предшественника был MediaTek Helio P35, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти в базовой версии, 256 ГБ флэш-памяти в старшей, тройную основную камеру с датчиками изображения на 48 Мп и 12 Мп, фронтальную камеру на 12 Мп, встроенный под экран сканер отпечатков пальцев, поддержку распознавания пользователей по лицам и беспроводную зарядку. Ориентировочная цена устройства составляет внушительные 565 долларов.