Smartisan R1 выглядит очень круто

Пока что информации о мобильном телефоне Smartisan R1 нет, но в сети ходят неофициальные слухи про новинку. Если верить изображениям из китайских социальных сетей, данный смартфон получит дисплей с минимальными рамками вокруг. И, что самое интересное, здесь не будет никаких вставок на передней панели — всю площадь занимает дисплей. Это выглядит действительно круто и я бы таким смартфоном точно пользовался. С другой стороны, нет фронтальной камеры, а для некоторых пользователей это важный момент. Если же вы передней камерой не пользуетесь, как я например, то нет никакого смысла проходить мимо — есть ощущение, что Smartisan R1 будет очень крутым устройством, которое точно понравится потенциальным покупателям. Осталось только анонса официального дождаться и тогда можно будет говорить более предметно.