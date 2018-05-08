Смкартфон Samsung Galaxy S8 Lite получит процессор Snapdragon 660

Появилась информация о пока не представленном официально смартфоне Samsung с модельным номером SM-G8950. По представленным изображениям и техническим характеристикам, перед нами Galaxy S8 Lite — доступная версия прошлогоднего флагмана. Гаджет получит 5,8-дюймовый дисплей с разрешением 2220*1080 пикселей, 16-мегапиксельную основную и 8-мегапиксельную фронтальную камеру. В основе устройства ляжет восьмиядерный процессор Snapdragon 660, 4 ГБ оперативная память и накопитель на 64 ГБ с поддержкой карт microSD до 256 ГБ. Емкость аккумулятора равна 3000 мА.ч. Модель будет поставляться с операционной системой Android 8.0 Oreo. О дебюте и стоимости новинки пока не сообщается.