Sony X Mount для вашего смартфона

Компания Sony как может продвигает свои смартфоны в массы, хотя продажи идут не очень успешно. Вот в сети начали продавать держатель для смартфона Sony X Mount, который позволяет вам подключить контроллер от PS4 и играть на смартфоне, как на портативной приставке. Это очень крутая штука, ведь современные смартфоны позволяют играть в тяжелые игры, но для этого хорошо бы иметь контроллер под рукой. Теперь если у вас есть приставка от Sony, то можно подключить геймпад к смартфону и играть в крутые игры. С другой стороны, при помощи взлома системы Android можно к любому смартфону этот геймпад подключить без особых проблемы. Думаю, если стоимость данного девайса будет не сильно высокой, то производитель точно будет в большом плюсе. Осталось только дождаться старта продаж и заказать — полезно же.