Sony Xperia 1 VI

Инсайдеры сообщают, что грядущий смартфон Xperia 1 VI от Sony во многом будет напоминать своего предшественника в вопросах дизайна, но новинка будет поставляться с немного иным соотношением сторон экрана — он будет немного шире и не таким вытянутым. Также появилась информация, что разрешение 4K уйдёт в историю — производитель решил пойти по более знакомому для всех пути. Также сегодня появились свежие рендеры, на которых представлен новый дизайн смартфона, и инсайдер, который представил эти данные, утверждает, что новый смартфон будет иметь экран диагональю 6,5 дюйма, отдельную кнопку для фотографии и разъём для наушников. Всё это было реализовано в предыдущем флагмане и производитель принял решение не отказываться от этой идеи.

Ещё производитель принял решение полностью попрощаться с соотношением сторон экрана 21:9, которое делало предыдущие устройства Xperia 1 уникальными — никто больше на рынке такое соотношение не использовал. Теперь же у флагмана будет более понятное соотношение сторон, как и у всех других смартфонов на рынке. К сожалению, пока что нет информации о том, когда именно Sony планирует сделать официальный анонс Xperia 1 VI, но следует отметить, что Xperia 1 V был анонсирован в мае прошлого года. Возможно, мы увидим презентацию примерно в то же время, но пока что это лишь предположение и на деле никто не знает, когда именно будет выпущено новое устройство от Sony. Всё же компания не является лидером на рынке и пытается найти выгодное окно.