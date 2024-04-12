Sony Xperia 1 VI

Ещё производитель принял решение полностью попрощаться с соотношением сторон экрана 21:9, которое делало предыдущие устройства Xperia 1 уникальными — никто больше на рынке такое соотношение не использовал. Теперь же у флагмана будет более понятное соотношение сторон, как и у всех других смартфонов на рынке. К сожалению, пока что нет информации о том, когда именно Sony планирует сделать официальный анонс Xperia 1 VI, но следует отметить, что Xperia 1 V был анонсирован в мае прошлого года. Возможно, мы увидим презентацию примерно в то же время, но пока что это лишь предположение и на деле никто не знает, когда именно будет выпущено новое устройство от Sony. Всё же компания не является лидером на рынке и пытается найти выгодное окно.