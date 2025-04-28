Sony Xperia 1 VII получит старый аккумулятор

В базе данных американского регулятора FCC обнаружились сведения о флагманском смартфоне Sony Xperia 1 VII, который еще не был представлен официально. Ведомство подтвердило наличие батареи SNYSHD4, ёмкость которой составляет 5000 мАч. Этот же аккумулятор используется в моделях Xperia 1 VI и Xperia 1 V. В то же время в новинках среднего ценового сегмента уже используются новые сверхплотные батареи ёмкостью более 7000 мАч.

Что до Sony Xperia 1 VII, то ему также приписывают улучшенную тройную основную камеру с перископическим модулем, корпус с габаритами 161,9:74,5:8,5 мм, 6,5-дюймовый дисплей и топовый 3-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite.