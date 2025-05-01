Sony Xperia 1 VII протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования флагманского смартфона Sony Xperia 1 VII, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite с максимальной частотой 4,32 ГГц, 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 15. Аппарат набрал 2967 и 9017 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно. Ранее сообщалось, что Sony Xperia 1 VII оснастят тройной тыльной камерой с перископическим модулем, корпусом с размерами 161,9:74,5:8,5 мм и 6,5-дюймовым экраном.