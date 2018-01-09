Sony Xperia L2 разочаровал

На выставке CES 2018 был анонсирован новый мобильный телефон под названием Sony Xperia L2 и он меня разочаровал настолько, что словами не передать. Стоит здесь определенные моменты сразу уточнить - этот гаджет позиционируют как продукт среднего уровня, то есть это не бюджетная модель. Цена не раскрывается, но есть мнение, что от 250 долларов такая красота будет продаваться. И, у данного смартфона при диагонали дисплея в 5,5 дюймов разрешение составляет 1280 на 720 точек. В 2018 году выпускать продукт среднего уровня с HD дисплеем - это настолько грустно, что даже готовить полноценный обзор этого продукта нет желания. Китайцы продают смартфоны с аналогичным дисплеем за 80 баксов, а здесь вам средний класс за куда большие деньги. Это разочаровало очень сильно, особенно на фоне популярности компании.