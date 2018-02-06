Sony Xperia X и X Compact начали получать Android 8.0 Oreo

Профильный ресурс XperiaBlog сообщил о том, что компания Sony Mobile начала распространять прошивку с операционной системой Android 8.0 Oreo для смартфонов Sony Xperia X и X Compact. Апдейт с номером 34.4.A.0.364 привносит стандартные новшества Oreo, актуальное обновление безопасности Android с исправлением уязвимостей, а также две новые функции камеры – Autofocus Burst для съемки движущихся объектов без размытия и Predictive Capture, чтобы камера автоматически сохраняла кадры при определении улыбки. В скором времени «печеньку» начнут получать модели Xperia XA1, Xperia XA1 Plus, Xperia XA1 Ultra и Xperia X Dual Sim.