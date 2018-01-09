Sony Xperia XA2 официально анонсировали

Несмотря на то, что рынок мобильных телефонов постоянно растет и меняется, некоторые производители продолжают гнуть свою линию. Например, вот на CES 2018 анонсировали новый мобильный телефон Sony Xperia XA2, который компания создавала как устройство среднего класса для селфи. Собственно, кто в 2018 году будет покупать смартфон исключительно ради хорошей фронтальной камеры, когда у каждого второго смартфона на рынке эта камера хорошая? Да, у продукта есть еще много интересных характеристик и о них мы так же расскажем обязательно, но сейчас речь идет о том, что компания Sony немного проигрывает рынок своим прямым конкурентам и ей бы что-то реально интересное показать, а не смартфон с хорошей камерой для трансляций и фотографий в Инстаграм. Этим рынок не завоевать, это уж точно, тем более при такой цене.