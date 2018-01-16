Sony Xperia XA2 стоит слишком дорого

Сегодня появились официальные цены на мобильный телефон Sony Xperia XA2 для европейского рынка. Цена для нашего континента составляет 350 долларов, но стоит понимать, что иностранные компании пересчитывают цену в рубли по своему какому-то непонятному курсу. То есть, цена в 350 долларов умножается не на 60 рублей за доллар, а на 70 или даже на 80 рублей за доллар, хотя это совершенно не тот курс. Дело в том, что иностранные компании боятся обвала рубля и из-за этого ставят цены с учетом амортизации на случай обвала. Обидно, что в той же Англии или Испании, где уровень зарплат выше, цена на смартфон будет ниже, чем у нас. Но, с другой стороны, нужен ли вам этот смартфон - большой вопрос, не для всех дизайн настолько важен, чтобы отказываться от китайских конкурентов за такие деньги. Ждем цены в нашем регионе.