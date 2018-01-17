Sony Xperia XZ Pro на новых фотографиях

В интернете опубликовали данные о новом смартфоне Sony Xperia XZ Pro, который вроде как планируют выпустить в самое ближайшее время. Пока что это все слухи и говорить с уверенностью о том, что смартфон будет выглядеть именно так, никто не может. С другой стороны, компания достаточно давно не показывала ничего интересного и если Sony хочет выйти на свой прежний уровень продаж и конкурировать с потенциальными титанами рынка, то нужно делать что-то крутое, интересное и необычное, а не показывать россыпь недорогих гаджетов со странной начинкой и фирменным дизайном с прямыми углами. Пока что новинка с изображений кажется спасательным кругом компании - ранее HTC тоже выпускала непонятные гаджеты, а сейчас продукция компании интересна лишь фанатам бренда или гикам, которые хотят поиграться с новинками компании.