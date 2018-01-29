Sony Xperia XZ Pro показался на схематических рендерах

В сети появился схематические рендер, на котором, как утверждает источник, изображен грядущий флагманский смартфон Sony Xperia XZ Pro. Отметим полноэкранный дизайн с минимальными отступами, двойной модуль камеры, сканер отпечатка пальца на торце и логотипы на прежних местах. Предыдущие утечки прочили смартфону 5,7-дюймовый 4K-дисплей, топовый процессор Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, двойную 18+12-Мп камеру и Android Oreo с пользовательским интерфейсом Xperia. Официальный анонс Sony Xperia XZ Pro ожидается в конце февраля на выставке MWC 2018.