Sony Xperia XZ2 Premium появится в предзаказе 11 июля

Вчера в Китае должны были стартовать предзаказы на флагманский смартфон Sony Xperia XZ2 Premium, однако этого не произошло. Сегодня стало известно, что начало приема предварительных заказов в Поднебесной перенесли на 11 июля. В США предзаказы стартуют 9 июля в магазинах Amazon и Best Buy, а поставки начнутся 30 июля. Цена флагмана составляет 900 долларов.

Напомним, что смартфон оснащается 5,8-дюймовым дисплеем Triluminos HDR с разрешением 4К (2160:3840 пикселей), процессором Snapdragon 845, двойной основной камерой на 16 Мп и 12 Мп, которая способна записывать видео 4K HDR, 13 Мп фронтальной камерой, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, корпусом, защищённым по стандартам IP65/68, аккумулятором на 3540 мАч и операционной системой Android 8.