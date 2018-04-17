Sony Xperia XZ2 Premium с двойной камерой

Компания Sony выпустила в первой половине года свой флагманский смартфон. Вторая камера имеет разрешение 12 Мп, лишена цветофильтра (то есть чёрно-белая), а благодаря крупным пикселм (1,55 мкм) и высокой светосиле (f/1,6) захватывает ещё больше света. Такая комбинация сделала Xperia XZ2 Premium вторым в мире смартфоном, поддерживающим съёмку с ISO 51 200. Максимальная чувствительность для видеосъёмки – ISO 12 800. Модуль брендирован как Motion Eye. Основная камера мало отличается от того, что использовалось в смартфонах Sony раньше – 19-Мп сенсор Exmor RS размером 1/2,3", пиксели по 1,22 мкм, светосила f/1,8. О стоимости пока не известно.