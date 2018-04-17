Sony Xperia XZ2 Premium с двойной камерой

2018-04-17, Автор - Мария Шмелева; [59]
Компания Sony выпустила в первой половине года свой флагманский смартфон. Вторая камера имеет разрешение 12 Мп, лишена цветофильтра (то есть чёрно-белая), а благодаря крупным пикселм (1,55 мкм) и высокой светосиле (f/1,6) захватывает ещё больше света. Такая комбинация сделала Xperia XZ2 Premium вторым в мире смартфоном, поддерживающим съёмку с ISO 51 200. Максимальная чувствительность для видеосъёмки – ISO 12 800. Модуль брендирован как Motion Eye. Основная камера мало отличается от того, что использовалось в смартфонах Sony раньше – 19-Мп сенсор Exmor RS размером 1/2,3", пиксели по 1,22 мкм, светосила f/1,8. О стоимости пока не известно.


Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор RAZER CYNOSA CHROMA (RZ03-02260800-R3R1). Лучшая мембранная игровая клавиатура для игрОбзор RAZER CYNOSA CHROMA (RZ03-02260800-R3R1). Лучшая мембранная игровая клавиатура для игр
Обзор SteelSeries Arctis 5. Игровые наушники с 7.1 звуком и подсветкойОбзор SteelSeries Arctis 5. Игровые наушники с 7.1 звуком и подсветкой
Обзор MARVO KG750. Недорогая клавиатура с подсветкой и макросамиОбзор MARVO KG750. Недорогая клавиатура с подсветкой и макросами
Обзор M-Horse Pure 3. Это просто космосОбзор M-Horse Pure 3. Это просто космос
Обзор Oklick BT-S-100. Беспроводная гарнитура для любителей активного отдыхаОбзор Oklick BT-S-100. Беспроводная гарнитура для любителей активного отдыха
Предварительный обзор Nubia Z18 mini. ZT...
Предварительный обзор Nubia Z18 mini. ZTКитайские компании постепенно занимают рынок смартфонов благодаря своим низким ценам. Кто бы что не говор...
Обзор Orbital 1. Неплохая онлайн-игра...
Обзор Orbital 1. Неплохая онлайн-играВ последнее время разработчики мобильных проектов стали все больше радовать нас действительно интересными...
Забивка представил в Москве смартфон с И...
Забивка представил в Москве смартфон с ИВ Москве, в БК «МИР» прошла российская презентация смартфона VIVO V9. Представил новинку лично волчонок З...
Предварительный обзор Slimbook Curve. Мо...
Предварительный обзор Slimbook Curve. МоМоноблоки не пользуются особой популярностью на рынке, даже при учете того, что финансовые аналитики пост...
Предварительный обзор HyperX Pulsefire S...
Предварительный обзор HyperX Pulsefire SКомпания Kingston давно показывает крутые решения в сегменте игровой периферии — клавиатура Alloy FPS был...
Принтеры Hp Ink Tank с мощностью до 15 0...
Принтеры Hp Ink Tank с мощностью до 15 011 апреля в Москве состоялась презентация принтеров Hp новой серии Ink Tank, в которую вошли модели под н...
Предварительный обзор HP ZBook Studio x3...
Предварительный обзор HP ZBook Studio x3На протяжении длительного времени ноутбуки HP пользуются повышенным спросом. Да, может они и не могут кон...
Обзор One Line. Хитрая головоломка...
Обзор One Line. Хитрая головоломкаНекоторые игровые продукты повторяют уже использованные идеи — если вы отправитесь на просторы интернета ...
Предварительный обзор Asus Huracan. Ново...
Предварительный обзор Asus Huracan. НовоВ последнее время популярность набирают готовые игровые решения — ноутбуки, игровые компьютеры и консоли....
Обзор Amino. Клубы по интересам...
Обзор Amino. Клубы по интересамЯ достаточно часто видел приложение Amino в интернете на самых разных ресурсах — кто-то говорил о програм...
Предварительный обзор Cougar Attack X3 R...
Предварительный обзор Cougar Attack X3 RМы привыкли к тому, что игровая механическая клавиатура это что-то очень дорогое, что доступно далеко не ...
Обзор Freelancer Tycoon Simulator. Пораб...
Обзор Freelancer Tycoon Simulator. ПорабЯ очень люблю такого рода игры, где вам нужно постепенно развиваться и зарабатывать средства, потом улучш...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor