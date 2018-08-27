Профильное издание MySmartPrice поделилось новым рендером флагманского смартфона Sony Xperia XZ3, которое подтверждает наиболее достоверные утечки. Во-первых, в новинке не будет раздражающего многих выреза в верху экрана. Во-вторых, аппарат получит одинарную камеру, а не двойную или тройную, как большинство флагманов. Скорее всего, здесь используется 48 Мп датчик Sony IMX586.

Также смартфону прочат топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флэш-памяти, 5,7 дюймовый дисплей с разрешением 2160:1080 пикселей, 12 Мп фронтальную камеру и предустановленную операционную систему Android 8. Официальная презентация Sony Xperia XZ3 запланирована на 30 августа. Тогда же будут показаны модели Xperia XZ3 Compact и Xperia XZ3 Premium.