Sony Xperia XZ3 показали в четырёх расцветках

Профильный ресрус MySmartPrice продолжил делиться официальными рендерами флагманского смартфона Sony Xperia XZ3, который будет представлен на днях в рамках выставки IFA 2018. К серебристой и черной расцветкам добавились бордовый и зеленый цвета.

Напомним, что смартфону прочат топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флэш-памяти, 5,7 дюймовый дисплей с разрешением 2160:1080 пикселей, 48 Мп основную камеру на основе датчика Sony IMX586, фронтальную камеру на 12 Мп и предустановленную операционную систему Android 8.