Sony анонсировала новые телевизоры серии BRAVIA XR

На выставке CES 2022 Sony анонсировала новую линейку телевизоров BRAVIA XR. Она включает в себя модели Mini LED с разрешением 8K и 4K и первую в мире панель QD-OLED. Есть также новые светодиодные и OLED-модели размером до 85 дюймов. Телевизоры оснащены встроенным Google TV и потоковыми сервисами, такими как Netflix. Также есть поддержка и функции для PlayStation 5.

Все телевизоры Sony BRAVIA XR оснащены новым когнитивным процессором XR. Cognitive Processor XR выполняет перекрестный анализ сотен тысяч элементов одновременно и интегрирует и настраивает каждую часть, чтобы придать изображению максимальную глубину и реалистичность картинке.

Другие функции включают BRAVIA CAM, технологию Sony для оптимизации изображения и звука. Определяя расстояние между вами и телевизором, BRAVIA CAM регулирует яркость телевизора, чтобы пользователь всегда наслаждался идеальным качеством изображения. Датчик света и цвета в телевизоре оптимизирует изображение в зависимости от условий освещения для получения наилучших впечатлений от просмотра. Информация о доступности и стоимости телевизоров новой линейки, компания не раскрывает.
Комментарии и отзывы Sony BRAVIA XR
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