Sony анонсировала новые телевизоры серии BRAVIA XR

Все телевизоры Sony BRAVIA XR оснащены новым когнитивным процессором XR. Cognitive Processor XR выполняет перекрестный анализ сотен тысяч элементов одновременно и интегрирует и настраивает каждую часть, чтобы придать изображению максимальную глубину и реалистичность картинке.
Другие функции включают BRAVIA CAM, технологию Sony для оптимизации изображения и звука. Определяя расстояние между вами и телевизором, BRAVIA CAM регулирует яркость телевизора, чтобы пользователь всегда наслаждался идеальным качеством изображения. Датчик света и цвета в телевизоре оптимизирует изображение в зависимости от условий освещения для получения наилучших впечатлений от просмотра. Информация о доступности и стоимости телевизоров новой линейки, компания не раскрывает.