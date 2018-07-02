Компания Sony готовит к продажам новый продукт Xperia XZ2 Premium. Аппарат получил 5,8-дюймовый дисплей с разрешением 2160 на 3840 пикселей. В основе новинки лежит чип Snapdragon 845 от Qualcomm и 6 Гбайт ОЗУ. В наличии устройства также имеется двойная камера с монохромным 1/2,3-дюймовым сенсором на 12 Мп и 1/2,3-дюймовым цветным на 19 Мп. Предусмотрены модули Bluetooth 5.0, Wi-Fi, NFC и аккумуляторная батарея на 3540 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 8.0 Oreo. Старт продаж смартфона в США стартуют 30 июля по цене 999,99 доллара, а начало приема заказов намечено на 9 июля через Amazon и Best Buy.