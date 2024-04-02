Sony готовит к релизу Xperia 1 VI со старыми камерами

По информации западных инсайдеров, смартфон Xperia 1 VI от компании Sony, похоже, будет иметь более привычное большинству пользователей соотношение сторон экрана, отказавшись от странного стандарта 21:9, который японская компания приняла некоторое время назад. Новый смартфон должен быть немного короче и чуть шире, и, по-видимому, компания может даже отказаться от разрешения 4K, которое ни один другой производитель смартфонов так и не принял. Кроме того, если вы также надеялись на обновлённое аппаратное обеспечение камеры нового флагмана, то инсайдеры спешат с не самыми лучшими новостями.

Согласно слухам, новый Xperia 1 VI будет поставляться с точно такими же камерами на тыльной панели, как и его предшественник. Речь идёт об основной камере на 48 Мп с фокусным расстоянием 24 мм и диафрагмой f/1.9 с сенсором 1/1.35", ультраширокоугольной камере на 12 Мп с фокусным расстоянием 16 мм и диафрагмой f/2.2 с сенсором 1/2.5", а также телеобъективе на 12 Мп с фокусным расстоянием 85 мм, диафрагмой f/2.3 и сенсором 1/3.5". Эти характеристики полностью совпадают с характеристиками камер Xperia 1 V. Конечно, это не значит, что не будет улучшений программного обеспечения — производитель мог существенно прокачать алгоритмы обработки снимков, например, чтобы повысить качество контента. Но тот факт, что Sony отказалась от множества собственных решений в области дисплея, говорит о провальной стратегии гиганта. Это немного огорчает на самом деле.