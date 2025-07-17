Sony начала обменивать бракованные Xperia 1 VII

Компания Sony начала кампанию по бесплатной замене флагманского смартфона Xperia 1 VII тем покупателям, что испытывают проблемы с перезагрузками и отключениями. Всем желающим нужно подтвердить IMEI-номер устройства на официальном сайте производителя.

Напомним, что оцененный в 1500 евро Sony Xperia 1 VII имеет в своем оснащении флагманскую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 6,5-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1080:2340 пикселей, адаптивной частотой обновления 1-120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 256 ГБ флеш-памяти, тройную основную камеру с модулями на 48 Мп, 48 Мп (сверхширик с углом обзора 104°), 12 Мп (телефото), фронтальную камеру разрешением 12 Мп, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и полнодиапазонные стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos.