Sony начала в России прием заказов на новый аппарат среднего ценового диапазона Xperia XA2 Plus

В России выходит смартфон Sony Xperia XA2 Plus с аккумулятором на 3580 мА.ч. Девайс получил 6-дюймовый дисплей и соотношение 18:9. За производительность устройства отвечает чипсет Qualcomm Snapdragon 630 и 4 Гбайт ОЗУ. Габариты аппарата составляют: 157 * 75 * 9,6 мм. Сообщается, что в период с 15 августа по 12 сентября на смартфон Sony Xperia XA2 Plus можно оформить предварительный заказ по стоимости 29990 рублей. Приобрести новинку можно в черном, зеленом, золотистом и серебристом цветовом исполнении.