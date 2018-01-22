Sony не уходит с рынка смартфонов

2018-01-22, Автор - Влад Волошин; Продукт - Sony; [125]
Некоторое время назад в интернете появилась новость о том, что Sony не успевает за конкурентами на мобильном рынке и терпит громадные убытки, так что принято решение уйти с этого рынка вовсе. Однако, теперь появилось опровержение - компания с рынка смартфонов не уходит и планирует показать несколько крутых смартфонов, которые позволят оставаться на рынке и получать приличную прибыль. Однако, стратегия у Sony напоминает мне стратегию продаж HTC, и та оказалась полностью провальной. Ведь, на все устройства Sony ставится завышенная цена, которая основана лишь на бренде, а не на технологиях. У компании до сих пор нет безрамочного смартфона, нет 18:9 соотношения сторон, которое могло бы заинтересовать пользователей, а железо вовсе заставляет грустить. Почему компания не старается делать лучше - совсем не понятно.


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