Sony представила TWS-наушники LinkBuds UC

Современные TWS-наушники обладают внушительным потенциалом по множеству направлений, так как предоставляют пользователю свободу действий и движений — можно заниматься спортом, работать, даже плавать. При этом в некоторых ситуациях наушники нельзя подключить к компьютеру или даже ноутбуку, так как для этого нужно иметь модуль беспроводной связи. И хотя ноутбуки обычно такой модуль всегда имеют, в Sony решили, что пора бы представить наушники, которые будут работать буквально со всеми платформами — так на свет появились Sony LinkBuds UC. Эти наушники действительно обладают уникальной функцией, так как у них в комплекте есть USB-передатчик, который можно воткнуть в любой компьютер и тем самым получить поддержку новых беспроводных наушников.

Это крайне интересное и простое решение, которое на самом деле уже годами используется в полноразмерных наушниках. Производитель просто предоставляет вам возможность установит ьпередатчик в компьютер или консоль, чтобы пользоваться наушниками по беспроводной сети, и это работает. Теперь TWS-наушники тоже получили это преимущество, потому что на текущий момент подобных решений на просторах интернета просто нет. Вероятно, работа с ноутбуков будет не такой уж востребованной, а вот в случае со стационарными компьютерами функция очень удобная. Вопрос только в том, сколько такое решение будет стоить и как долго наушники могут работать автономно по беспроводной сети — сейчас об этом информации нет.