Sony представила новые 8К-телевизоры

Некоторое время назад мы говорили о том, что производители телевизоров уже готовы к выпуску новых моделей с разрешением 8К. Тогда пользователи не особо серьезно восприняли эту новость, ведь даже для 4К-телевизоров нет достаточного контента, не говоря уже про 8К. Однако на самом деле наши предсказания сбылись и компания Sony уже сейчас представила сразу пять моделей своих телевизоров с разрешением 8К и 4К. Модельный ряд состоит из моделей Z8H, A8H, X9000H, X9500H и X8000H, которые вскоре можно будет приобрести себе домой и смотреть контент в высоком разрешении. Бонус в том, что с 8К вы можете с комфортом смотреть и 4К-фильмы, а потом, когда появятся и 8К-сериалы и прочий контент, вам не нужно будет менять телевизор на новую модель.