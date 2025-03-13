Sony представила новую технологию дисплеев

Mini LED-телевизоры используют массив крошечных синих светодиодов, расположенных за панелью. Они больше, чем пиксели дисплея, но достаточно малы, чтобы обеспечить точное управление яркостью отдельных участков экрана. OLED-дисплеи обеспечивают ещё лучший контраст, поскольку каждый пиксель загорается и выключается индивидуально, но такие панели не могут быть такими же яркими или крупными, как Mini LED. В технологии Sony каждая зона подсветки Mini LED состоит из трёх светодиодов — красного, зелёного и синего. Это позволяет компании добиться более точного управления цветом без потери яркости. Дисплеи могут достигать уровня яркости до 4000 кд/м2, что соответствует профессиональным референсным мониторам Sony и обеспечивает более широкий цветовой объём, чем любой другой коммерческий телевизор компании.