Sony представила новую технологию дисплеев

Сегодня компания Sony объявила о разработке новой технологии дисплеев, в которых используются индивидуальные светодиоды RGB для подсветки. В настоящее время компания уже продаёт премиальные Mini LED и OLED-телевизоры, но новый подход может объединить лучшие качества обеих технологий. Стоит сказать, что на данный момент технология получила не самое удобное название — General RGB LED Backlight Technology. Пока сложно сказать, станет ли она идеальным решением, но очевидно, что Sony предлагает принципиально иной подход по сравнению с текущими телевизорами на рынке. Судя по всему, он обеспечит значительное улучшение качества изображения по сравнению с существующими Mini LED-моделями.

Mini LED-телевизоры используют массив крошечных синих светодиодов, расположенных за панелью. Они больше, чем пиксели дисплея, но достаточно малы, чтобы обеспечить точное управление яркостью отдельных участков экрана. OLED-дисплеи обеспечивают ещё лучший контраст, поскольку каждый пиксель загорается и выключается индивидуально, но такие панели не могут быть такими же яркими или крупными, как Mini LED. В технологии Sony каждая зона подсветки Mini LED состоит из трёх светодиодов — красного, зелёного и синего. Это позволяет компании добиться более точного управления цветом без потери яркости. Дисплеи могут достигать уровня яркости до 4000 кд/м2, что соответствует профессиональным референсным мониторам Sony и обеспечивает более широкий цветовой объём, чем любой другой коммерческий телевизор компании.