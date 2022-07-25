Sony представила серию телевизоров Bravia XR OLED A80K

Sony представила серию телевизоров Bravia XR OLED A80K, в которую входят три модели: XR-55A80K (55 дюймов), XR-65A80K (65 дюймов) и XR-77A80K (77 дюймов).

Новая линейка телевизоров способна отображать более миллиарда цветов и оснащены OLED-экраном с разрешением 4K, поддерживающим 120 кадров в секунду. Также реализована поддержка переменной частоты обновления (VRR), автоматического режима с малой задержкой (ALLM) и HDR, при подключении через HDMI 2.1 имеется специальный игровой режим. К тому же, Bravia XR OLED A80K оснащены технологией Acoustic Surface Audio+, которая проецирует звук прямо с экрана. Телевизоры поддерживает режимы IMAX Enhanced и Bravia CORE Calibrated.

Модели получили камеру, возможность использования управлением жестами, оповещения о приближении, голосовой чат и другие функции. Кроме того, есть смарт-пульт, поддержка Netflix, Dolby Vision,Dolby Atmos, Google Assistant, интерфейс Google TV и голосовой поиск. 65-дюймовая модель XR-65A80K стоит 3300 долларов, а 77-дюймовая XR-77A80K обойдется в 6900 долларов.