Sony представит флагманский смартфон Xperia 1 VI 17 мая

Сегодня специалисты напомнили, что компания Sony официально анонсировала свой флагманский смартфон Xperia 1 V достаточно давно, 11 мая прошлого года, а теперь появилась информация о том, что японская компания планирует придерживаться того же графика релизов в 2024 году, так что совсем скоро будет представлен новый флагман данного производителя. Согласно информации иностранных инсайдеров, компания Sony проведёт мероприятие по запуску Xperia спустя месяц — 17 мая. Ожидается, что следующий флагман в популярной когда-то линейке Xperia откажется от экрана с разрешением 4K и соотношения сторон 21:9, перейдя к более стандартному решению — соотношению сторон 19:9 и разрешению на уровне Full HD+.

Из-за этого новый флагман, вероятно, будет короче своего предшественника, но при этом пользователи получат более комфортный для использования дисплей. Также аналитики мобильного рынка заявили, что компания Sony должна изменить систему камер и представить передовые алгоритмы для работы с контентом — всё это в большей степени завязано на программном обеспечении, так что пользователи в той или иной мере получат камеру текущего поколения. Кроме того, Xperia 1 VI, конечно же, будет оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и получит как минимум 12 ГБ оперативной памяти. Остальные характеристики производитель представит на момент релиза, но нельзя сказать, что там можно ожидать существенного апгрейда по каким-либо характеристикам в целом.
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