Sony представит флагманский смартфон Xperia 1 VI 17 мая

Из-за этого новый флагман, вероятно, будет короче своего предшественника, но при этом пользователи получат более комфортный для использования дисплей. Также аналитики мобильного рынка заявили, что компания Sony должна изменить систему камер и представить передовые алгоритмы для работы с контентом — всё это в большей степени завязано на программном обеспечении, так что пользователи в той или иной мере получат камеру текущего поколения. Кроме того, Xperia 1 VI, конечно же, будет оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и получит как минимум 12 ГБ оперативной памяти. Остальные характеристики производитель представит на момент релиза, но нельзя сказать, что там можно ожидать существенного апгрейда по каким-либо характеристикам в целом.