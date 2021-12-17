Sony создала многослойный CMOS-сенсор для смартфонов

Sony представила новый тип многослойного CMOS-сенсора, в котором используются «двухслойные транзисторные пиксели» для удвоения светосилы. Типичные датчики изображения имеют светочувствительные фотодиоды и пиксельные транзисторы, которые управляют и усиливают сигнал на одном и том же слое. Однако в новом дизайне фотодиоды расположены сверху, а пиксельные транзисторы — ниже, что, по словам Sony, «примерно вдвое увеличивает уровень сигнала насыщения». Sony первой изобрела многослойные датчики, которые размещают быструю память и другую электронику непосредственно под датчиком, что обеспечивает более быструю скорость считывания и, следовательно, быструю серийную съемку и уменьшение скорости затвора (эффект желе) на камерах и смартфонах.

В этом новейшем датчике используется аналогичная идея, но пиксельные транзисторы размещены на отдельной подложке под слоем фотодиода. Это означает, что каждый слой можно оптимизировать, что позволяет Sony удвоить светонасыщенность сенсора или количество заряда, которое может удерживать каждый пиксель. Это, в свою очередь, позволяет примерно вдвое увеличить светосилу. Благодаря удвоенной способности собирать свет, новый датчик позволит значительно улучшить светочувствительность даже в относительно небольших датчиках с высоким разрешением. Sony еще не сказала, когда эта технология появится в смартфонах или фотоаппаратах, но, вероятно, это случится в ближайшее время, может даже в 2022 году.
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